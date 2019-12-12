أكثر من 70 قتيلاً في هجوم على معسكر في النيجر

المصدر: نيامي - وكالات

قتل أكثر من ٧٠ شخصاً خلال هجوم إرهابي استهدف الثلاثاء معسكراً للجيش النيجري قرب مالي، وفقاً لما صرح به مصدر أمني نيجيري أمس. وأسفر الهجوم الذي استهدف معسكراً للجيش في ايناتيس قرب مالي عن أكثر من ستين قتيلاً.

وقال المصدر الأمني إن «الهجوم خلف أكثر من ستين قتيلاً. الإرهابيون قصفوا المعسكر، والسبب الرئيسي لهذه الحصيلة الكبيرة من الضحايا هو انفجار الذخائر والوقود». وكان مصدر أمني أفاد بوقوع الهجوم، مشيراً إلى أن المهاجمين استخدموا خلاله سيارة مفخخة.

ووفقاً لوزارة الدفاع فإنّ الهجوم الذي استهدف قاعدة أغاندو العسكرية «شنّه إرهابيّون مدجّجون بالأسلحة على متن 12 مركبة رباعية الدفع». وأضافت الوزارة في بيانها أنّه «بعد أكثر من ساعتين من القتال العنيف، مكّن الردّ القوي لقواتنا الأمنية والدفاعية من صدّ الهجوم وهزيمة المهاجمين الذين فرّوا إلى دولة مجاورة»، في إشارة إلى مالي.