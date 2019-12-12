جونسون يتعهد بـ «القتال من أجل كل صوت»

المصدر: غيسلي (المملكة المتحدة) - أ.ف.ب

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، بعدما أظهرت استطلاعات الرأي تقارباً في نتائج الانتخابات البريطانية الهادفة إلى وضع حد لأزمة بريكست. ويتوجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع، اليوم (الخميس)، للمرة الثالثة في أربعة أعوام، على خلفية المأزق السياسي المستمر منذ الاستفتاء عام 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويأمل جونسون تأمين أغلبية في مجلس العموم تمكنه من تنفيذ بريكست في 31 يناير. وكان حزب المحافظين حافظ على التقدم في استطلاعات الرأي، لكن استطلاع «يوغوف» النهائي الذي نشر في وقت متأخر الثلاثاء توقع أن يحصلوا على غالبية بسيطة.

وتوقع الاستطلاع أن تكون الغالبية من 28 مقعداً في مجلس العموم الذي يضم 650 عضواً، في انخفاض عن غالبية مريحة من 68 مقعداً توقعها يوغوف في 27 نوفمبر.

وحذر يوغوف من أن «هامش الخطأ» قد يجعل العدد النهائي لمقاعد المحافظين يراوح بين 311 و367 مقعداً. ويمكن لنتيجة متقاربة أن تجعل بريطانيا مجدداً رهينة مجلس معلّق لا تحوز فيه الكتلة الأكبر الغالبية، ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى تأجيل بريكست مجدداً أو حتى إلى إلغائه عبر استفتاء جديد.

وقد تؤدي النتيجة كذلك إلى إنهاء مسيرة جونسون السياسية. وقال جونسون «لا يمكن (للموقف) أن يكون أكثر حراجة»، بينما كان يساعد في توزيع زجاجات الحليب خلال استكماله حملته الانتخابية في شمال إنجلترا.

وأعلن «إننا نقاتل من أجل كل صوت». وتحدث زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن (70 عاماً) أمام تجمع حاشد في ميدلسبروه بشمال شرق إنكلترا، واصفاً يوم الخميس بأنه «أهم انتخابات منذ جيل».