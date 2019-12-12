«تايم» تختار تونبرغ الناشطة من أجل المناخ شخصية العام

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

اختارت مجلة تايم الأمريكية، أمس، الناشطة السويدية من أجل المناخ غريتا تونبرغ شخصية 2019، وعنونت على صفحتها الأولى «قوة الشباب».

وأصبحت السويدية البالغة من العمر 16 عاما رمزا للتحرك من أجل محاربة التغير المناخي عبر العالم، وجمعت الملايين من المناصرين لقضيتها، لكنها لم تحصل على جائزة نوبل للسلام بعدما تم التداول باسمها كثيرا. وتكون تونبرغ بذلك أصغر حاصلة على هذا اللقب الذي بدأت مجلة تايم تمنحه عام 1927. وبدأت تونبرغ التظاهر وحيدة من أجل المناخ في صيف 2018 كل يوم جمعة أمام البرلمان السويدي، ثم توسعت حركتها لتشمل ناشطين من كل أنحاء العالم.

وتظاهروا بقوة في سبتمبر مع ملايين الأشخاص في شوارع مدن العالم أجمع، قبل قمة الأمم المتحدة حول المناخ.

وخلال هذه القمة، ألقت الشابة السويدية خطابا أمام الأمم المتحدة نددت فيه بعدم تحرك قوى العالم في مواجهة التغير المناخي وحمل عنوان «كيف تجرؤون؟».

وغريتا تونبرغ التي حضرت في الأيام الماضية مؤتمر المناخ في مدريد اختارتها مجلة تايم لتتقدم على خمسة مرشحين وصلوا إلى النهائيات: دونالد ترامب، وزعيمة الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي نانسي بيلوسي، ونجمة فريق الولايات المتحدة النسائي لكرة القدم ميغان رابينو، ومخبر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) الذي نبه إلى الاتصال الهاتفي بين دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وكان وراء إطلاق إجراءات عزل الرئيس، والمتظاهرون المطالبون بالديمقراطية في هونغ كونغ.