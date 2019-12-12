الإمارات تدين استهداف قاعدة باغرام الأمريكية في أفغانستان

المصدر: أبوظبي - وام، كابول - أ.ف.ب

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الانتحاري الإرهابي، الذي وقع بالقرب من قاعدة باغرام الجوية شمالي العاصمة الأفغانية كابول. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأسفر الهجوم الذي تبنته طالبان عن قتيلين و73 جريحاً مدنياً، وفق ما أفادت وزارة الداخلية الأفغانية في وقت استؤنفت المفاوضات بين واشنطن والمتمردين. ونفذ الاعتداء في وقت مبكر صباحاً مع تفجير شاحنة صغيرة تلاه هجوم لسبعة أشخاص.