«ماهان إير» الإيرانية في مرمى العقوبات الأمريكية

المصدر: واشنطن - رويترز

فرضت الولايات المتحدة أمس، عقوبات جديدة على أكبر شركة طيران في إيران وعلى قطاع الشحن الإيراني بتهمة نقل مساعدات فتاكة من إيران لليمن ونشر أسلحة للدمار الشامل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للصحفيين إن واشنطن استهدفت ثلاثة وكلاء مبيعات عامة لشركة ماهان إير بسبب الدور الذي تلعبه شركة الطيران في نشر أسلحة الدمار الشامل.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه تم أيضاً إضافة شبكة شحن إيرانية لقائمة سوداء بسبب تورطها في تهريب مساعدات فتاكة من إيران لليمن نيابة عن الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له.