امرأة تترأس المحكمة الدستورية لأول مرة في تاريخ إيطاليا

المصدر: د ب ا

انتخبت أستاذة القانون مارتا كارتابيا (56 عاما) اليوم الأربعاء كأول امرأة تتولى رئاسة المحكمة الدستورية في إيطاليا.

ونقلت وكالة أنباء أنسا اليوم عن كارتابيا قولها: "لقد تم تحطيم سقف زجاجي. يشرفني أن أرتدي ثوب القضاء".

وقالت المحكمة في بيان: إن زملاءها انتخبوها. وشارك 15 قضايا فى التصويت، حيث أيدها 14 قاضيا، وتعد كارتابيا الصوت الخامس عشر، حيث امتنعت عن التصويت.

وتعتنق كارتابيا المذهب الكاثوليكي وتعد خبيرة بقوانين الاتحاد الأوروبي، وسوف تحتفظ بمنصبها لمدة تسع سنوات.

تجدر الإشارة إلى أنه لم تتول امرأة منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء.