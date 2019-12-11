6 مهاجرين قضوا جراء البرد على الحدود اليونانية التركية

المصدر: أثينا، ساراييفو - أ.ف.ب

عثر على ستة مهاجرين موتى بسبب البرد في الأيام الأخيرة في منطقة إفروس على الحدود بين اليونان وتركيا وفق ما أعلن أمس بافلوس بافليديس الطبيب الشرعي في مستشفى ألكساندروبولي.

والمهاجرون الستة هم امرأتان أفريقيتان وأربعة رجال، وتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، وقد توفوا جراء التجمد، بحسب ما صرح الطبيب للصحافة.

في سياق متصل، بدأت سلطات البوسنة أمس، نقل مهاجرين من مخيم مؤقت في إحدى الغابات القارسة البرودة إلى ملاذ آخر أفضل حالاً، وذلك في استجابة لضغوط دولية.

ويواجه نحو 600 مهاجر شتاء صعباً في مخيم فوتشياك المقام في منطقة كانت مكباً للنفايات قرب بلدة بيهاتش في شمال غرب البوسنة والواقعة على بعد 8 كيلومترات فقط من حدود كرواتيا.