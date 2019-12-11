أحكام بسجن 11 أدِينوا بتدبير تفجير مترو سان بطرسبرج

المصدر: موسكو - رويترز

قضت محكمة روسية، أمس، بسجن 11 شخصاً لإدانتهم بالتخطيط لتفجير انتحاري في مترو سان بطرسبرج أدى لمقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات أثناء زيارة للرئيس فلاديمير بوتين إلى مسقط رأسه عام 2017.

وقضت المحكمة بسجن مواطن روسي من قرغيزستان مدى الحياة بعد إدانته بتنظيم الهجوم، في حين تراوحت فترات سجن تسعة رجال وامرأة، معظمهم من مواطني دول الاتحاد السوفييتي السابق الواقعة في وسط آسيا، بين 19 و28 عاماً. ونفى جميع المدانين التهم الموجهة إليهم.

وقالت المحكمة أمس، إن الانتحاري زرع قبل تنفيذه الهجوم قنبلة ثانية في المترو كان يعتزم تفجيرها عن بعد لكنها لم تنفجر.

ووصفت اللجنة في بيان الرجال بأنهم من المتشددين المنتمين لجماعة أسسها قرغيزي يدعى سراج الدين مختاروف في سوريا عام 2013.