هجوم إرهابي يستهدف فندقاً في مقديشو

المصدر: مقديشو - وكالات

اقتحم مسلحون فندق سيل في العاصمة الصومالية مقديشو والذي يرتاده سياسيون، حسبما قالت مصادر في الشرطة، وأسفر الهجوم على ما يبدو عن مقتل حراس الفندق.

ورجح ضابط الشرطة أحمد باشاني أن عدد المهاجمين كان خمسة. وقال ناطق باسم الحكومة إن «قوات الأمن أنقذت العديد من الأشخاص على قيد الحياة من الفندق». وأضاف أن خمسة من حراس الفندق قتلوا خلال الهجوم، ولكنه لم يتمكن من تحديد حصيلة القتلى.

وأشار الناطق إلى أن المسلحين تظاهروا أنهم جنود حكوميون من خلال ارتداء الزي العسكري الخاص بقوات الأمن.

ويقع القصر الرئاسي على مسافة قريبة من فندق سيل حيث تتخذ عادة تدابير أمنية مشددة.

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الاعتداء.