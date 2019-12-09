واشنطن تطلب اجتماعا لمجلس الأمن لبحث "استفزازات" كوريا الشمالية

المصدر: أ ف ب

طلبت الولايات المتحدة الاثنين عقد اجتماع هذا الأسبوع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة خطر "تصاعد استفزازات" كوريا الشمالية بعد "إطلاقها صواريخ أخيرا".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "في ضوء الأحداث الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية"، تريد واشنطن التي ترأس مجلس الأمن طوال ديسمبر، إجراء "نقاش هذا الأسبوع حول كوريا الشمالية".

وأضاف أن هذا النقاش يجب أن يكون حول "إطلاق الصواريخ أخيراً وإمكانية التصعيد في استفزازات كوريا الشمالية".

إلى ذلك، تخلت الإدارة الأميركية عن طلب اجتماع للمجلس يتعلق بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية على خلفية توتر جديد بين البلدين. وكان من المقرر أصلاً عقد الاجتماع الثلاثاء.

وبعد مضاعفة إطلاق صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في الأشهر الأخيرة كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قللت من أهميتها، أعلنت بيونغ يانغ الأحد أنها أجرت "اختبارا مهما للغاية" انطلاقا من موقع سوهاي للأقمار الصناعية.

وقد صرح الرئيس ترامب الأحد أن "كيم جونغ أون ذكي للغاية ولديه الكثير مما سيخسره، إذا كان سلوكه عدائيا".

والاثنين، سخر كيم يونغ تشول الذي قاد المفاوضات على الجانب الكوري الشمالي حتى فشل قمة هانوي في فبراير، من "الكلمات والعبارات الغريبة" التي يقولها ترامب، واصفا إياه بأنه "عجوز غير متماسك".

والأسبوع الماضي، هاجمت بيونغ يانغ ترامب للمرة الأولى منذ التوتر في عام 2017، زاعمة شعورها بالقلق إزاء "الخرف"، كما وصفه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قبل لقائهما الأول في يونيو 2018 في سنغافورة.