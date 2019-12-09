اتهام سفير مكسيكي بسرقة كتاب ثمنه 10 دولارات

المصدر: وكالات

استدعت الخارجية المكسيكية سفير البلاد لدى الأرجنتين، بعد تقارير تزعم محاولته سرقة كتاب يتناول تاريخ حياة كازانوفا سعره 10 دولارات من إحدى أشهر المكتبات في العالم.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية، أن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، استدعى السفير أوسكار ريكاردو فاليرو ريكو بيكيرا يوم الأحد، عقب تقارير صحفية ذكرت أنه حاول سرقة كتاب بـ 590 بيزو (10 دولارات تقريباً) عن "المستهتر المشهور" في للقرن الثامن عشر من مكتبة "إل أتينيو" في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، في نهاية أكتوبر الماضي.

وقال إبرارد عبر تغريدة على موقع تويتر إنه طلب من لجنة الأخلاقيات في الوزارة تحليل الاتهام الموجه ضد الدبلوماسي الأرجنتيني، وإذا ثبتت صحة فيديو السرقة المزعومة المتداول، فسيطرد من وظيفته على الفور.