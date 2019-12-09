سانا مارين.. أصغر رئيس حكومة في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

دخلت سانا مارين البالغة من العمر 34 عامًا التاريخ بكونها أصغر رئيسة حكومة بالعالم متقدمة على رئيس الوزراء الأوكراني أولكسي غونتشاروك البالغ 35 عاماً.

وقالت مارين أمس بعد فوزها بغالبية الأصوات بالمنصب عن حزب الديمقراطيين عقب استقالة رئيس الوزراء السابق أنتي رين الثلاثاء الماضي : "يقع على عاتقنا الكثير من العمل لاستعادة الثقة"، فيما حاولت تجنب الإجابة على أسئلة بشأن عمرها.

وأضافت "لم أفكّر يوماً بعمري أو بكوني امرأة، أفكّر بالأسباب التي دفعتني إلى السياسة وبالأشياء التي بفضلها اكتسبنا ثقة الناخبين".

صعدت مارين بسرعة في السياسة الفنلندية منذ أن كانت عمدة مدينتها الصناعية في تامبيري عن عمر يناهز 27 عامًا.

وانتخبت نائبة رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي في عام 2014 .

وتولت من 2013 إلى 2017 رئاسة مدينة تامبيري في فنلندا

وأصبحت عضوة في البرلمان منذ 2015.