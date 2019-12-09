انتخاب الفنلندية سانا مارين أصغر رئيسة وزراء في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

انتخب الاشتراكيون الديمقراطيون في فنلندا أمس الأحد سانا مارين أصغر رئيسة وزراء في العالم ، وهي وزيرة نقل سابقة وتبلغ من العمر 34 عاماً.

وفازت سانا مارين في الانتخابات بهامش ضيق لتخلف انتي ريني المنتهية ولايته بعدما استقال إثر خسارته ثقة حزبه على خلفية إدارته لإضراب في البريد، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت مارين "يقع على عاتقنا الكثير من العمل لاستعادة الثقة"، فيما حاولت تجنب الإجابة على أسئلة بشأن عمرها.

وأضافت "لم أفكّر يوماً بعمري أو بكوني امرأة، أفكّر بالأسباب التي دفعتني إلى السياسة وبالأشياء التي بفضلها اكتسبنا ثقة الناخبين".

وباتت ايضاً من بين أصغر رؤساء الحكومات في العالم، متقدمة على رئيس الوزراء الأوكراني أولكسي غونتشاروك البالغ 35 عاماً.