الديمقراطيون: لو وقف ترامب أمام محكمة سيُدان خلال 3 دقائق

المصدر: أ ف ب

اعتبر النائب الديمقراطي جيري نادلر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي التي تعمل لتوجيه اتهامات إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّ الأخير سوف يدان "في خلال ثلاث دقائق" لو كان واقفاً أمام محكمة.

وقال نادلر لشبكة "سي ان ان"، "نملك قضية صلبة"، مضيفاً "لو عرض هذا الملف على هيئة تحكيم، فإنّ حكماً بالإدانة سيصدر في غضون ثلاث دقائق".

ورأى أنّ "التهمة هي أنّ الرئيس وضع مصالحه فوق مصالح البلاد في عدد من المناسبات وطلب تدخل قوة خارجية في انتخاباتنا مرارا".

وحذّر من أنّ ذلك يمثّل "خطراً حقيقياً على عملية الاقتراع" في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر 2020.

وأطلق الديموقراطيون في نهاية سبتمبر إجراءات العزل بحق الرئيس الأمريكي، مستندين إلى الغالبية التي يحوزون عليها في مجلس النواب. وجاء ذلك على خلفية التقارير عن أنّ ترامب طلب من أوكرانيا التحقيق حول جو بايدن الذي قد يكون منافساً له في الانتخابات الرئاسية.

ويعلن دونالد ترامب براءته في هذه القضية، كما أنّه يندد بما يصفه تحقيقا غير دستوري و"مهزلة".

وبعد نحو شهرين من التحقيق في غرفة الكونغرس الأولى، ستبدأ اللجنة القضائية في المجلس خلال الأسبوع الجاري بصياغة لوائح الاتهام ضدّ الملياردير الجمهوري.