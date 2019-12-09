إسبر يوجّه بتأمين القواعد الأمريكية بعد هجوم فلوريدا

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أنه وجه القوات المسلحة بمراجعة الإجراءات المتعلقة بأمن القواعد العسكرية وبفحص الجنود الأجانب الذين يأتون للولايات المتحدة من أجل التدريب بعد واقعة إطلاق الرصاص في فلوريدا.

وقال إسبر لقناة فوكس نيوز، أمس، إنه طلب من كبار القادة العسكريين «التأكد من أننا نتخذ كل الاحتياطات اللازمة» لضمان أن المنشآت العسكرية آمنة.

وأضاف إسبر أنه طلب من البنتاغون «مراجعة إجراءاتنا المتعلقة بالفحص» قبل مجيء الجنود من بلدان أخرى بغرض التدريب، واصفاً البرامج التدريبية بأنها «مهمة جداً لأمننا القومي».

وقال إسبر أيضاً إن الولايات المتحدة حققت هدفاً في الشرق الأوسط هو «ردع سلوك إيران السيئ».

ودعا نائبان جمهوريان وزارة الدفاع إلى وقف تدريب المقاتلين الأجانب مؤقتاً.

وذكر النائب الجمهوري مات جايتس، الذي تضم منطقته قاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية، في برنامج «ذيس ويك» الذي تبثه قناة «إيه بي سي»: «يجب علينا تعليق هذا البرنامج»، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرغ.

ودعا ليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولينا إلى توقف التدريبات مع المقاتلين الأجانب خلال التحقيق.