أمريكا تحذر كوريا الشمالية: أعمالكم العدوانية تخسركم كل شيء

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، كوريا الشمالية أنها قد «تخسر كل شيء» بسبب عدوانيتها تجاه الولايات المتحدة بعد إعلانها تجربة أسلحة جديدة.

وعقب إعلان بيونغيانغ إجراء تجربة «هامة جداً» في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الاصطناعية، كتب ترامب على تويتر «كيم جونغ اون ذكي جداً ولديه الكثير الذي يمكن أن يخسره، بل وكل شيء في الحقيقة، إذا تصرف بطريقة عدوانية».

وجاء إعلان كوريا الشمالية إجراء التجربة بعد ساعات من تصريح ترامب بأنه «سيفاجأ» إذا قامت بيونغيانغ بأي عمل عدائي، مركزاً على «العلاقات الجيدة جداً» مع كيم.

وتبادل ترامب وكيم الشتائم والتهديدات على مدى أشهر في 2017 ما أدى إلى تصاعد التوترات. إلا أن تقارباً دبلوماسياً بين الجانبين بدأ في 2018.

والتقى الرجلان ثلاث مرات منذ يونيو 2018، إلا أنهما لم يحرزا تقدماً باتجاه إزالة الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية. وحددت بيونغيانغ لواشنطن مهلة نهائية هي 31 ديسمبر لتقديم تنازلات جديدة لاستئناف المحادثات المتوقفة.

وكتب ترامب «كوريا الشمالية، وتحت قيادة كيم جونغ اون، لديها إمكانات اقتصادية هائلة، ولكن عليها نزع أسلحتها النووية كما وعدت».

وأضاف «حلف شمال الأطلسي والصين وروسيا واليابان والعالم بأكمله متحد بشأن هذه القضية».

وأضاف ترامب أن الزعيم الكوري الشمالي «وقع معي في سنغافورة اتفاقاً قوياً لإزالة الأسلحة النووية.. وهو لا يريد خسارة علاقته الخاصة مع رئيس الولايات المتحدة أو التدخل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر» 2020.

والسبت، صرح ناطق باسم الأكاديمية الوطنية للعلوم في كوريا الشمالية «تم إجراء تجربة هامة جداً في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية في السابع من ديسمبر من عام 2019».

وأضاف في بيانه الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن نتائج التجربة الأخيرة سيكون لها «تأثير هام» على تغيير «الموقف الاستراتيجي» لكوريا الشمالية.

ولم يقدم البيان تفاصيل أخرى عن التجربة.