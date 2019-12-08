الديمقراطيون يصوغون لائحة «اتهامات المساءلة»

المصدر: واشنطن - رويترز

يقضي الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي مطلع الأسبوع في الاستعداد لما قد يكون الأسبوع الأخير في تحقيق مساءلة مستمر منذ شهور ويهدد رئاسة دونالد ترامب.

ويعقد النواب الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب اجتماعاً خلف الأبواب المغلقة على مدى 24 ساعة لفحص الأدلة ضد الرئيس الجمهوري وصياغة تهم رسمية يشار لها ببنود المساءلة، حتى يتسنى للجنة التوصية بتصويت كامل المجلس على اللائحة يوم الخميس المقبل في أقرب تقدير. وأبلغ البيت الأبيض رئيس اللجنة جيرولد نادلر، أول من أمس، أنه لن يشارك في جلسات اللجنة ووصف التحقيق بأنه «بلا أساس على الإطلاق».

وعبر نادلر عن خيبة أمله لهذا القرار وقال في بيان «يستحق الشعب الأمريكي إجابات من الرئيس ترامب». وطلبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من اللجنة يوم الخميس صياغة لائحة الاتهام بعد أسابيع من تحقيقات بشأن طلب ترامب من أوكرانيا التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، أحد أهم المتنافسين على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة العام المقبل.