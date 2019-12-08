الصين تطالب واشنطن بالكف عن التدخل في شؤونها

المصدر: بكين - رويترز

ذكر التلفزيون الرسمي الصيني أن عضو مجلس الدولة الصيني يانغ جيه تشي أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي، أمس، بأنه يتعين على الولايات المتحدة الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وقال يانغ، وهو أكبر دبلوماسي بالصين ويفوق في منصبه وزير الخارجية، إن الولايات المتحدة انتهكت بشدة العلاقات الدولية، مشيراً إلى إقرار قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام 2019 وقانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ لعام 2019. ودعا واشنطن إلى «تصحيح أخطائها»، و«الكف فوراً عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين».

وكان مجلس النواب الأمريكي وافق، الثلاثاء الماضي، بأغلبية ساحقة، على مشروع قانون يطلب من إدارة الرئيس دونالد ترامب تشديد موقفها إزاء حملة الصين على أقلية الويغور المسلمة.

ويقول خبراء من الأمم المتحدة ونشطاء إن الصين تحتجز ما يقرب من مليون شخص من الويغور في معسكرات احتجاز جماعية في إقليم شينجيانغ بأقصى غربي البلاد.

وتقول الصين إن المعسكرات جزء من حملتها على الإرهاب، وتوفر تدريباً مهنياً للموجودين لها. وتنفي ارتكاب أي انتهاكات ضد أقلية الويغور.

وجاء القانون الخاص بالويغور بعد قانون أمريكي صدر أخيراً، ووقّعه ترامب، ويستهدف حماية حقوق الإنسان في هونغ كونغ، وسط حملة ضد المطالبين بالديمقراطية هناك.