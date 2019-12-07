الصين تفرض قيوداً على دبلوماسيين أمريكيين في أراضيها

المصدر: بكين ـ أ.ف.ب

أعلنت الصين أمس أنها فرضت في إطار الرد بالمثل، تدابير على الدبلوماسيين الأمريكيين على أراضيها وألزمتهم إبلاغ وزارة الخارجية قبل اجتماعاتهم بمسؤولين محليين.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية هوا تشونيينغ إن الصين أبلغت السفارة الأمريكية بالتدابير الجديدة الأربعاء الماضي، موضحة أن الإجراءات «رد على» قرار واشنطن في أكتوبر فرض قيود على حركة الدبلوماسيين الصينيين.

وقالت الناطقة خلال مؤتمر صحافي «مرة أخرى نحض الجانب الأمريكي على تصحيح أخطائه وإلغاء الإجراءات ذات الصلة».

وفي أكتوبر الماضي أمرت الولايات المتحدة الدبلوماسيين الصينيين بإبلاغ وزارة الخارجية مسبقاً قبل عقد أي لقاءات رسمية مع الدبلوماسيين الأمريكيين أو مسؤولين محليين أو من البلدية، وقبل أي زيارات لكليات أو معاهد أبحاث. في ذلك الوقت وصفت واشنطن قرارها بـ«الإجراء المتبادل» وأشار مسؤول كبير في وزارة الخارجية إلى عدم تمكن الدبلوماسيين الأمريكيين من الاجتماع بعدد من المسؤولين والأكاديميين الصينيين.