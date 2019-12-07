عرض حقيبة بوتين النووية مفتوحة لأول مرة

المصدر: البيان الإلكتروني

عرضت قناة "زفيزدا" الحكومية الروسية الممولة من قبل وزارة الدفاع الروسي فيديو يظهر الحقيبة النووية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقالت إنها المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن حقيبة إطلاق الصواريخ النووية وهي مفتوحة لوسيلة إعلامية.

وعرضت القناة فيديو يشرح وظيفة الحقيبة ومعداتها، وتظهر الصور عدة مفاتيح للتحكم وأزرار من بينها زر إطلاق صواريخ ذات رؤوس نووية، بالإضافة إلى مفاتيح لإصدار أوامر بشكل مباشر إلى قيادة الجيش لتشغيل رؤوس نووية.

وذكرت "يورونيوز" أن الحقيبة تصاحب الرئيس الروسي أينما حل وارتحل ويحملها عنه ضابط في الجيش ملازم لبوتين ويرافقه خلال تنقلاته.

ولا يمكن للحقيبة أن تفتح إلا من خلال بطاقة خاصة يحوز عليها الرئيس الروسي أو وزير الدفاع أو قائد الجيش، وهم فقط من يمكنهم استخدام هذه الحقيبة.