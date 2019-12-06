مقتل شخص أطلق الرصاص في قاعدة بحرية أمريكية

المصدر: وكالات

قال مكتب قائد شرطة مقاطعة سكامبيا في ولاية فلوريدا اليوم الجمعة إن شخصاً أطلق الرصاص في قاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية بالمقاطعة قبل أن تعلن مقتل مطلق النار بعد ذلك بدقائق.

وما زالت ملابسات الحادث غير واضحة.

وقالت أمبر سوزارد المتحدثة باسم قائد شرطة المقاطعة إن هناك شخصاً يطلق الرصاص بالقاعدة.

وخلال دقائق قال مكتبها في بيان "تأكد مقتل مطلق الرصاص". ولم يقدم البيان مزيداً من التفاصيل.

كان بحار قد أطلق الرصاص يوم الأربعاء على ثلاثة مدنيين في قاعدة بيرل هاربور التاريخية في هاواي مما أدى إلى مقتل اثنين منهم قبل أن ينتحر.