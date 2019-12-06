روسيا مستعدة لتمديد معاهدة «ستارت»

المصدر: موسكو- وكالات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة لتمديد معاهدة ستارت الجديدة المتعلقة بالأسلحة النووية دون شروط أو مناقشات إضافية بحلول نهاية العام الجاري.

ومعاهدة ستارت الجديدة التي تنتهي في فبراير2021 هي آخر معاهدة رئيسية للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وتقيد عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكن نشرها.

وفي مطلع فبراير الماضي، أعلنت واشنطن، تعليق التزاماتها في معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى المبرمة مع روسيا أثناء الحرب الباردة، وانسحاب واشنطن حسب الإدارة الأمريكية، جاء بعد اتهام موسكو بانتهاكها المعاهدة وإطلاق سباق تسلح جديد في أوروبا.