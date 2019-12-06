ترامب يتوعد الديمقراطيين بالانتصار في معركة العزل

المصدر: واشنطن - وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه «سينتصر» في معركة عزله بعد أن أمرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بصياغة الاتهامات ضده. وكتب ترامب على تويتر «الجيد هو أن الجمهوريين موحدون الآن أكثر من أي وقت مضى. سننتصر».

من جهته، قال البيت الأبيض إن «على الديمقراطيين أن يخجلوا من أنفسهم» بعد أن أطلقت بيلوسي إجراءات عزل ترامب.

وصرحت كبيرة الناطقين باسم ترامب ستيفاني غريشام على تويتر «يجب أن يخجل الديمقراطيون من أنفسهم»، مضيفة أنه عندما يطلق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إجراءات العزل، فإن ترامب يتطلع إلى «محكمة عادلة في مجلس الشيوخ» الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وطلبت بيلوسي من رئيس اللجنة القضائية صياغة لوائح الاتهام ضد ترامب وقالت إن إساءة استغلاله للسلطة لتحقيق منافع سياسية «لا يترك لنا خياراً سوى التحرك». وصرحت في بيان تلفزيوني مقتضب «للأسف ولكن بكل ثقة وتواضع، وبولاء لمؤسسي البلاد وبقلب مفعم بالحب للولايات المتحدة، أطلب من رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر المضي قدماً في صياغة لوائح الاتهام» بهدف عزل الرئيس الذي قالت إنه «أساء استخدام السلطة وقوض الأمن القومي وعرض للخطر نزاهة علاقاتنا.. لم يترك لنا الرئيس خياراً سوى التحرك».