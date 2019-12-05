شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يظهر ثانية بحصانه الأبيض

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وسائل الإعلام الحكومية الأربعاء أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عاد على ظهر حصانه الأبيض لتفقد مواقع ثلجية عذراء على قمة جبل مقدس، فيما تنبأت بيونغ يانغ باتخاذ كيم لقرار سياسي مهم في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية إن صور كيم على ظهور الخيل الأبيض، في رحلته الثانية إلى جبل بايكو بعد زيارة مماثلة في أكتوبر، تعتبر ذات رمزية عالية.

يذكر أن هيئة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري قررت عقد الاجتماع العام الخامس للجنة المركزية السابعة للحزب في الجزء الأخير من شهر ديسمبر الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية، وذلك لمناقشة قضايا حاسمة واتخاذ قرارات بشأنها بما يتماشى مع الوضع المتغير في الداخل والخارج".

وتوقعت (independent) بعد امهال الولايات المتحدة كوريا الشمالية حتى نهاية العام لتغيير نهجها في محادثات نزع السلاح النووي أو نهج "طريق جديد"، أن يكون كيم قد اتخذ قراره بشأن ما ينبغي أن يكون عليه هذا المسار الجديد.