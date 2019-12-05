بيلوسي تطلب المضي قدماً في مساءلة ترامب

المصدر: وكالات

ذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الخميس أنها سوف تطلب من قادة المجلس المضي قدما في صياغة المواد الخاصة بتوجيه اتهام بالتقصير للرئيس دونالد ترامب.

وقالت بيلوسي، وهى زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي، إن تصرفات ترامب فيما يتعلق بأوكرانيا كانت بمثابة تحد لـ"رؤية مؤسسي بلادنا" وللقسم الذى أداه عندما تولى المنصب.

وأضافت: "ديمقراطيتنا على المحك.. فالرئيس لا يترك لنا خيارا سوى التحرك لأنه يحاول إفساد الانتخابات مجددا لمصلحته الشخصية".

أدلت بيلوسي بالبيان بعد يوم من قول ثلاثة من أساتذة القانون للنواب إنهم يعتقدون بشدة أن ترامب ارتكب أفعالا ترقى لمستوى جرائم التقصير بموجب الدستور الأمريكي.

وقالت بيلوسي إن أفعال ترامب انتهكت بشدة الدستور وأنها تتصرف "بحزن ولكن بثقة وتواضع وولاء لمؤسسي بلادنا وقلوبنا مليئة بالحب لأمريكا".