تسريب فيديو لزعماء حلف الناتو في جلسة «نميمة» على ترامب

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد تسريب فيديو أظهر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ينتقد الرئيس الأمريكي خلال دردشة مع رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي، سارع دونالد ترمب إلى الرد في مؤتمر صحافي في قمة لحلف شمال الأطلسي في بريطانيا، مساء الأربعاء، ووصف ترودو بالخبيث وبرجل "ذي وجهين".

وقال ترامب: "أراه شخصاً لطيفاً للغاية ولكني أخبرته حقيقة أنه لا يدفع 2%، وأرى أنه غير سعيد بهذا الأمر. إنه لا يدفع 2% ويجب أن يدفع 2%. كندا لديها أموال"، وفقاً لموقع العربية نت.

وفي فيديو تم تسجيله دون علمهم، ظهر قادة كل من بريطانيا وكندا وفرنسا وهولندا خلال حفل استقبال بقصر باكنغهام في العاصمة البريطانية وهم ينتقدون ترامب بسبب طول مؤتمره الصحافي الذي سبق قمة حلف شمال الأطلسي الأربعاء.

كما سجلت كاميرات قصر باكنغهام الفيديو مساء الثلاثاء قبل القمة التي جرت في واتفورد على مشارف لندن، ورصدته شبكة "سي بي سي" الكندية وبثته مع النص المكتوب لحديث القادة.

وبعد الفيديو تعرض ترودو لموجة انتقادات كندية، حيث وصفته بعض وسائل الإعلام المحلية بغير المؤهل، كما اعتبرت أنه يراكم الأخطاء على صعيد السياسات الخارجية.

"40 دقيقة على الأقل"

وسمع في الفيديو صوت رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وهو يسأل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "ألهذا السبب تأخرت؟"، ليتدخل رئيس الوزراء الكندي، قائلاً: "لقد تأخر لأن المؤتمر الصحافي استغرق 40 دقيقة على الأقل".

كما بدا ماكرون في الفيديو وكأنه يروي فكاهة، بينما كانت الأميرة البريطانية، آن، ورئيس الوزراء الهولندي يستمعون، إلا أن ماكرون كان يدير ظهره للكاميرا ولم يكن من الممكن سماع ما قاله.

في حين قال ترودو: "نعم نعم لقد أعلن ... كان يجب أن تشاهدوا المفاجأة التي ظهرت على وجه فريقه".

ترودو يوضح

وبعد رد ترامب، عاد ترودو ليوضح أن ما قصده لم يكن انتقاداً على الإطلاق، وأن الدهشة عمت كافة فرقاء المسؤولين، بعد أن فاجأ الرئيس الأمريكي الجميع بإعلانه أن القمة المقبلة قد تكون في كامب ديفيد، وهو ما لم يكن معلوماً من قبل المشاركين.