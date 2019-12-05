ألمانيا تطرد دبلوماسيين روسيين بعد قتل جورجي في برلين

المصدر: برلين - أ.ف.ب

طردت ألمانيا دبلوماسيَين روسيَين بعد أن خلص المدعون إلى أن موسكو قد تكون متورّطة في مقتل جورجي متحدر من الأقلية الشيشانية وكان قيادياً سابقاً في الشيشان، في حديقة في برلين.

وسارع ناطق باسم وزارة الخارجية الروسية إلى التأكيد أن موسكو ستتخذ «تدابير للرد»، معتبراً اتهامات ألمانيا «لا أساس لها ومعادية». كان سليم خان خانغوشفيلي، وهو جورجي يبلغ من العمر 40 عاماً، قتل في 23 أغسطس بطلقتين في الرأس من مسافة قريبة في حديقة كلاينر تيرغارتن على يد روسي تم اعتقاله بعد وقت قصير على ذلك. وذكر شهود عيان أن القاتل المفترض في برلين كان على دراجة ورآه شهود عيان بعد ذلك، وهو يرمي بالدراجة وبكيس فيه المسدس وحجر في نهر. وعثرت الشرطة أيضاً على شعر مستعار يعتقد أنه كان يضعه.