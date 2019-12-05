الاتهامات باستغلال السلطة تضيق الخناق على ترامب

المصدر: واشنطن - وكالات

قال مسؤول ديمقراطي كبير إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرّض الأمن الوطني الأمريكي للخطر خدمة لمساعيه الهادفة لإعادة انتخابه في 2020، وذلك في وقت بدأ الكونغرس نقاشاً قضائياً لتحديد ما إذا كانت الأفعال المنسوبة للرئيس تبرر عزله.

وقال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيري نادلر إن ترامب «دعا بشكل مباشر وواضح إلى التدخل الأجنبي في انتخاباتنا». وأضاف: «كان على استعداد لتعريض أمننا ومنصب الرئاسة للخطر من أجل مكاسب شخصية وسياسية».

من جهته، قال أول الشهود الأكاديميين في جلسة الاستماع الخاصة بمساءلة ترامب لاتهامه بالتقصير في بيانه الافتتاحي إن ترامب ارتكب مخالفات تستوجب اتهامه بالتقصير. وقال نوه فيلدمان، أستاذ القانون الدستوري في جامعة هارفارد: «الرئيس ترامب ارتكب جرائم ومخالفات خطيرة تستوجب اتهامه بالتقصير، من خلال استغلال منصب الرئاسة بشكل فاسد».