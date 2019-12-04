الأمم المتحدة تطلق نداءً إنسانياً لجمع 29 مليار دولار

المصدر: أ ف ب

أطلقت الأمم المتحدة الأربعاء نداء إنسانياً لجمع نحو 29 مليار دولار لمساعدة عدد غير مسبوق من الأشخاص المتأثرين بالتغير المناخي وانتشار الصراعات طويلة الأمد.

وأشار تقرير بعنوان "تقرير الوضع الإنساني في العالم" إلى أنّ نحو 168 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى مساعدة طارئة العام المقبل.

ويعدّ هذا الرقم "قياسياً في الزمن المعاصر"، منذ الحرب العالمية الثانية، وفق ما قال للصحافيين وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك.

وأوضح أنّ الحاجات ترتفع أيضاً لأنّ "الصراعات تصبح أطول زمنياً وأكثر شدة".

وأضاف أنّ التغيير المناخي، مع تداعياته المتمثلة بالفيضانات والتصحر، يزيد العبء الإنساني.

وأعلن أنّ "الحقيقة القاسية هي أنّ سنة 2020 ستكون صعبة لملايين الأشخاص".

وسيستفيد من النداء لجمع الأموال بقدر 28.8 مليار دولار 109 ملايين شخص يعدّون الأكثر عوزاً من بين 168 مليون شخص كرقم إجمالي.