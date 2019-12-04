إيران تعترف للمرة الأولى بقتل متظاهرين

المصدر: طهران - وكالات

أكدت السلطات الإيرانية للمرة الأولى، أمس، أن قوات الأمن قتلت متظاهرين بالرصاص خلال الاحتجاجات الأخيرة.

واعترف التلفزيون الرسمي بقتل المحتجين من دون أن يذكر أرقاماً. وقالت منظمة العفو الدولية يوم الإثنين إن لقطات مصورة كثيرة للغاية أظهرت بعد أن فحصها جهاز التحقق الرقمي في المنظمة قوات الأمن الإيرانية وهي تطلق النار على المحتجين. وقال التلفزيون الرسمي «كان مثيرو الشغب مسلحين بالسكاكين والأسلحة. احتجزوا الناس رهائن من خلال إغلاق جميع الطرق في بعض المناطق. لم يكن أمام قوات الأمن خيار سوى أن تواجههم بحسم.. ولقي مثيرو شغب حتفهم في الاشتباكات». وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأييده للمظاهرات في إيران.