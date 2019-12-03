بارجة هندية تطرد سفينة صينية في المحيط

المصدر: ا ف ب

صرح قائد البحرية الهندية الثلاثاء أن سفينة صينية دخلت بشكل غير مصرح به الى المياه الهندية في منطقة المحيط الهندي الاستراتيجية في سبتمبر، وذكرت تقارير الاعلام أن نيودلهي أرسلت سفينة حربية لطرد السفينة الصينية.

وتخشى الهند تزايد نفوذ الصين في منطقة المحيط الهندي التي تعد من أكثر الطرق البحرية نشاطا في العالم، وتعتبرها الهند منطقة نفوذها.

وتم رصد سفينة الأبحاث الصينية "شي يان1" في سبتمبر في المنطقة الاقتصادية الحصرية في بحر اندامان، على بعد 200 ميل بحري من ارخبيل اندامان ونيكوبار الهندي.

وصرح الادميرال كارامبير سنغ للصحافيين الثلاثاء "موقفنا هو أنه إذا أردت أن تفعل أي شيء في منطقتنا الاقتصادية الحصرية، عليك أن تبلغنا وتحصل على تصريح".

وذكر الاعلام الهندي أن طائرة استطلاع تابعة للبحرية رصدت السفينة الصينية في المنطقة ما دفع البحرية إلى إرسال سفينة حربية لطردها.

وتضمن مواثيق الأمم المتحدة حقوقا سيادية للدول للتنقيب عن الموارد الطبيعية في مناطقها الاقتصادية الحصرية التي تمتد حتى 200 ميل بحري من الساحل.

وقال سنغ إن البحرية "تراقب بشكل مستمر" التحركات الصينية في المنطقة.