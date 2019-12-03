واشنطن: عقوبات لمسؤولين بنيكاراغوا

المصدر: واشنطن ـ وكالات

فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على 10 مسؤولين وكيان في نيكاراغوا، وفقاً لبرنامج يهدف للضغط على حكومة الرئيس دانييل أورتيجا بشأن ما تعدّه واشنطن تقويضاً للمؤسسات الديمقراطية وحكم القانون.

وكانت الولايات المتحدة فرضت الشهر الماضي عقوبات على 3 أفراد من نيكاراغوا وفقاً لبرنامج يهدف للضغط على حكومة الرئيس دانييل أورتيجا بشأن ما تعدّه واشنطن تقويضاً للمؤسسات الديمقراطية وحكم القانون.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها فرضت عقوبات على رامون أنطونيو أفيلان ميدال، ولمبرتو إيناسيو كامبل هوكر، وروبرتو خوسيه لوبيز جوميز.