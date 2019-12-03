بومبيو ينتقد تعامل إيران مع المحتجين

المصدر: واشنطن ـ وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، أن النظام في إيران اعتقل عشرات الآلاف من المحتجين وشنّ حملات قمع عنيفة ضدهم خلال المظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وأضاف بومبيو خلال حضوره ندوة بجامعة لويزفيل في ولاية كنتاكي أن إيران تعاملت بوحشية مع المحتجين الذين خرجوا ضد فساد الحكومة هناك.

وتابع أن النظام الإيراني ترك شعبه لأوضاع اقتصادية متردية مقابل تمويل الجماعات الإرهابية حول العالم. وأكد بومبيو أن عقوبات الولايات المتحدة ضد طهران تسير بشكل فعال.

يأتي هذا في وقت أفادت منظمة العفو الدولية أن 208 أشخاص على الأقل قتلوا منذ بدء الحركة الاحتجاجية منتصف الشهر الماضي في إيران رداً على رفع أسعار الوقود.