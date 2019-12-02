11 جريحاً بحادث إطلاق نار في نيو أورلاينز الأمريكية

المصدر: واشنطن - وكالات

جُرح 11 شخصاً بالرصاص، إصابة اثنين منهم خطرة، ليل السبت/‏الأحد، في حي سياحي بنيو أورلاينز (جنوب) أكبر مدن ولاية أريزونا الأمريكية، بحسب ما أفادت شرطة المدينة.

وجاء في بيان للشرطة أنه «عند الساعة 03:21 فجراً أفاد ضباط في شرطة نيو أورلاينز قرب المكان أنهم سمعوا أصوات إطلاق نار. وعند وصولهم إلى المكان وجدوا أشخاصاً عديدين مصابين». وأضاف البيان أن أياً من عناصر الشرطة لم يصب. ونقل 10 جرحى إلى مستشفيات مجاورة، فيما انتقل جريح بوسائله الخاصة إلى المستشفى.

وقالت السلطات إن اثنين من الجرحى «بحالة حرجة». ولم يتم توقيف أي مشتبه به، لكن الشرطة قالت في تغريدة إنها اعتقلت قرب مكان الواقعة شخصاً «يجري التحقيق في احتمال صلته بالحادث».

ووقع إطلاق النار عند مدخل «الحي الفرنسي» الذي يشهد إقبالاً كبيراً للسياح في نهاية أسبوع عيد الشكر الذي يشكل مناسبة لمحبي كرة القدم الأمريكية للتجمع لمتابعة الدربي الذي يجمع فريقي «غرامبلينغ ستايت يونفيرستي» و«ساوثرن يونيفيرستي».