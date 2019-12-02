قبل أعياد الميلاد.. تحذيرات من نشاط إرهابي «داعشي» في الغرب

المصدر: القاهرة - محمد خالد

حذّر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بالقاهرة، (الأحد)، من تنفيذ تنظيم داعش الإرهابي عمليات إرهابية في الغرب مع اقتراب أعياد الميلاد.

وطبقاً لتقرير صادر عن المرصد، فإن مقتل زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي، إضافة إلى تلقي التنظيم عدة هزائم متتالية في الفترات الأخيرة، «قد يدفع التنظيم إلى إثبات وجوده وعدم تأثره بمقتل زعيمه».

وشدد المرصد على أن «العديد من أجهزة الأمن في أوروبا اعتادت أن تصدر تحذيرات بشأن عمليات إرهابية في أسواق أعياد الميلاد المزدحم، إذ تمثل التجمعات البشرية الكبيرة فرصة مناسبة لهجمات الدهس باستخدام السيارات الكبيرة والمتوسطة، التي توقع عدداً هائلاً من الضحايا والمصابين، وتنشر الرعب بين سكان تلك الدول».

وذكَّرَ تقرير المرصد التابع لدار الإفتاء المصرية، بسجل داعش الإرهابي، الذي هو «مليء بعمليات دهس وطعن وقعت بالقرب من أعياد الميلاد وغيرها من المناسبات التي تشهد ازدحاماً.. ففي يوليو 2016 دهس إرهابي ينتمي للتنظيم، باستخدام شاحنة كبيرة، حشوداً تجمعت للاحتفال بيوم الباستيل، ما أسفر عن مقتل 86 شخصاً وإصابة العشرات قبل إطلاق النار عليه، وفي ديسمبر من العام نفسه شهدت برلين استهدافاً لسوق أعياد الميلاد من قِبل مهاجم يقود شاحنة مسروقة، ما أسفر عن مصرع 12 شخصاً وإصابة أكثر من 50 آخرين».

وشدد المرصد على «ضرورة بذل الجهود الأمنية والاستخباراتية كافة؛ من أجل منع هجمات الدهس والطعن خلال أعياد الميلاد، لكونها تمثل طوق النجاة للتنظيم للعودة إلى واجهة الإرهاب العالمي مرة أخرى بعد أن توارى خلال الفترة الماضية، إضافة إلى كون تلك الأعمال تسهم بشكل فعّال في توجيه دفة المتطرفين حول العالم نحو تنظيم داعش كقبلة «للجهاد» المزعوم، بعد أن شهد التنظيم موجات متلاحقة من الهزائم والانشقاقات والفرار، أثرت في قدراته وقوته بشكل كبير».