كوريا الشمالية تتوعد اليابان بصواريخ بالستية حقيقية

المصدر: عواصم - وكالات

حذّرت كوريا الشمالية أمس رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من أنّه قد يرى قريبًا «صاروخاً بالستياً فعلياً»، فيما وصفته بأنه «أغبى رجل عُرف على الإطلاق في العالم».

ويأتي هجوم بيونغيانغ على آبي بعد يومين من إطلاق البلد الآسيوي المعزول ما أسماه «منظومة قاذفات صواريخ متعددة فائقة الحجم»، فيما ذكرت سيئول أنّ قذيفتين سقطتا في بحر اليابان المعروف أيضاً باسم البحر الشرقي.

وقال آبي إن الصواريخ التي حضر إطلاقها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون «بالستية» مشيراً إلى أنها تنتهك قرارات الأمم المتحدة.

وقال مسؤول في الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية «يمكن القول إنّ آبي هو الأبله الوحيد في العالم وأغبى رجل عرف على الإطلاق في العالم لفشله في التمييز بين صاروخ ومنظومة قاذفات صواريخ متعددة رغم مشاهدته تقريراً مصحوبًا بصور».

ويعد هذا ثاني انتقاد شديد من بيونغيانغ بحق آبي خلال الشهر الجاري. ففي السابع من نوفمبر الماضي، وصفت بيونغيانغ آبي بأنه «أحمق وشرير» وتوعدت بأنها لن تسمح له بدخول أراضيها بعد إدانته تجربتها الصاروخية الأخيرة.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية على خلفية برنامجيها للأسلحة النووية والصواريخ البالستية التي تقول إنها تحتاج إليها للدفاع عن نفسها ضد غزو أمريكي محتمل.

والمفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مجمدة منذ قمة هانوي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم جونغ اون التي انتهت من دون اتفاق في فبراير فيما تطالب بيونغيانغ منذ ذلك الحين واشنطن بتغيير مقاربتها بحلول نهاية السنة.