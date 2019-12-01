عاصفة ثلجية تعزل بلدة في أريزونا

المصدر: واشنطن - رويترز

تقطعت السبل بنحو ألف شخص دون تدفئة أو كهرباء في بلدة صغيرة بولاية أريزونا الأمريكية أول من أمس، خلال عاصفة شتوية شديدة هددت بإلغاء سفر الملايين مع تحركها شرقاً بعد يوم واحد من عطلة عيد الشكر.

وأعلن مجلس بلدة توسايان حالة الطوارئ، مشيراً إلى انقطاع الكهرباء والجليد الذي بلغ سمكه نحو 60 سنتيمتراً والذي جعل من المستحيل استخدام الطرق.

وقال كريج ساندرسون رئيس البلدية في بيان خطي «نعمل مع فريق مجلس إدارة حالات الطوارئ وإدارة النقل بأريزونا وهيئة المتنزهات الوطنية مع إعطاء أولوية لفتح الطرق».

وقال ساندرسون إن السبل تقطعت بأكثر من ألف من السكان والسائحين في توسايان بحلول الليلة قبل الماضية وإنه تم إعداد ملاجئ داخل المتنزه الوطني. وأضاف أن «فتح الطرق هو الشيء الأساسي الذي نحتاجه».

وتتوقع الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية سقوط ثلوج يزيد سمكها على 30 سنتيمتراً عبر المناطق الجبلية بولايات كولورادو ويوتا وأريزونا الجمعة قبل تحرك العاصفة شرقاً إلى المناطق العليا بالغرب الأوسط الأمريكي.

وقالت الهيئة إن أمطاراً ثلجية تحولت إلى عواصف ثلجية في مناطق بولايات مينيسوتا وويسكونسن وميشيجان ابتداء من الليلة قبل الماضية مع سقوط ثلوج يزيد سمكها على 46 سنتيمتراً في بعض المناطق الجبلية.

وأضافت أن بعض الجليد قد يظهر في شمال شرق البلاد بحلول صباح اليوم الأحد. وتشهد نيويورك ومناطق أخرى حتى ساحل الأطلسي هطول أمطار اليوم أيضاً.