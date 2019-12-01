اعتقال مشتبه به في هجوم لاهاي في الثلاثينات من عمره

المصدر: لاهاي - أ.ف.ب

أعلنت الشرطة الهولندية أمس اعتقال شخص يشتبه بضلوعه في الهجوم بسكين الذي وقع أول من أمس في شارع تجاري في لاهاي وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

استجواب

وقالت شرطة المدينة عبر تويتر «إثر الاعتداء بسكين الذي ارتكب في غروتي ماركسترات، تم للتو اعتقال رجل في الـ35 من عمره في وسط لاهاي»، موضحة أن «لا مسكن ثابتاً» للمشتبه به. وأضافت «سيتم نقله إلى مركز للشرطة حيث سيتم استجوابه».

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أنها تعمل على «سيناريوهات عدة» وأن «من المبكر جداً التكهن» في شأن الطبيعة الإرهابية للهجوم.

وعاد المصابون الثلاثة إلى منازلهم الليلة قبل الماضية بعدما تلقوا علاجاً في المستشفى. وهم ثلاثة قاصرين، فتى في الـ13 وفتاتان في الـ15.

وأثار الهجوم هلعاً في لاهاي، وجاء بعد بضع ساعات من هجوم مماثل في لندن ارتكبه سجين سابق مدان بالإرهاب وأسفر عن مقتل شخصين.