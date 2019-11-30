بريطانيا تراجع الشروط المطبّقة على مدانين مفرج عنهم

المصدر: وكالات

قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الداخلية براندن لويس إن الشرطة ستراجع الشروط الجاري تطبيقها على مدانين سابقين تم الإفراج عنهم مثل منفذ هجوم لندن، بعد أن أكدت السلطات أنه سبقت إدانته بتهم إرهابية وأطلق سراحه من السجن العام الماضي.

وقال لويس لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" "هناك شروط تفرض على الأشخاص في هذه الحالة. وتلك الشروط من الأمور التي ستراجعها الشرطة في إطار ذلك التحقيق".

وطعن عثمان خان البالغ من العمر 28 عاما عددا من الناس بسكين قبيل الثانية ظهر أمس الجمعة بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش) قرب جسر لندن في قلب الحي المالي للمدينة والذي شهد هجوما نفذه متشددون قبل