جونسون يدعو ترامب لعدم التدخل في الانتخابات البريطانية

المصدر: ■ لندن - وكالات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه من الأفضل ألا يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات البريطانية المرتقبة عندما يزور لندن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» الأسبوع المقبل.

وقال جونسون، الذي يتقدم حزب المحافظين المنتمي له في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات التي تجرى في 12 ديسمبر المقبل: «ما لا نفعله عادة كحلفاء وأصدقاء مقربين هو التدخل في الحملات الانتخابية لبعضنا البعض».

وأضاف لإذاعة «إل.بي.سي»: «أفضل شيء يمكن فعله عندما يكون هناك أصدقاء وحلفاء مقربون مثل الولايات المتحدة وبريطانيا هو عدم تدخل أي جانب في انتخابات الجانب الآخر».

لكن ترامب خاض بالفعل في الانتخابات، حيث صرح في أكتوبر الماضي بأن زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين سيكون اختياراً «سيئاً جداً» لبريطانيا، وبأنه ينبغي على جونسون إبرام اتفاق مع نايجل فيراج زعيم حزب «بريكست».

واستغل كوربين إشادة ترامب بجونسون للهجوم على المحافظين في حملته، حيث قال إنهم سيبيعون أجزاء من هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تديرها الدولة وتحظى بشعبية واسعة لشركات أمريكية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا فازوا في الانتخابات.

وذكرت صحيفة صن البريطانية أمس أن زعماء بارزين في حزب المحافظين يخشون أن يتفوه ترامب خلال زيارته التي تستمر يومين بما قد يؤثر سلباً على حملتهم.

ولم ينأ ترامب بنفسه عن الخوض في السياسة البريطانية خلال زيارات سابقة بما في ذلك انتقاده لسياسة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.