عشرات المهاجرين العالقين ينتظرون مرفقاً آمناً

المصدر: ■ عواصم - وكالات

ينتظر نحو 137 مهاجراً أمس مرفقاً آمناً للنزول إلى الشاطئ بعدما أنقذتهم سفينتان خيريتان في عرض البحر المتوسط.

وأنقذت السفينة «أوشن فايكنج» التي تديرها المنظمتان الخيريتان «إس أو إس ميديتيراني» و«أطباء بلا حدود»، 60 مهاجراً على بعد 60 ميلاً بحرياً (111 كيلومتراً) إلى الشمال من ليبيا. وأضافت المنظمتان أن رضيعاً عمره ثلاثة أشهر كان ضمن المهاجرين الذين تم إنقاذهم.

وقالت منظمة «سي أي» الألمانية الخيرية إن سفينتها «آلان كردي» بها 77 مهاجراً على متنها، وإنه جرى إجلاء سبعة آخرين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، لأسباب صحية. وقالت «سي أي» في تغريدة: «جرى إجلاء أربعة بالغين وطفلين حديثي الولادة، وطفل صغير هذا الصباح.. وعمر اثنين من الأطفال أربعة أشهر، وثمانية أسابيع، والثالث 18 شهراً».