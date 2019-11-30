قتيلان وجرحى بعمليتي طعن في لندن ولاهاي

المصدر: ■ عواصم - وكالات

لقي شخصان حتفيهما وأُصيب آخرون بجروح، أمس، إثر عملية طعن وقعت على جسر لندن الشهير وسط العاصمة البريطانية وتم قتل المشتبه به. في وقت قالت الشرطة الهولندية أمس إن أشخاصاً عدة أصيبوا بجروح في حادث طعن بشارع تجاري في لاهاي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نقلاً عن مصادر لم تكشف عنها أن شخصين قتلا عندما طعن رجل عدة أشخاص بسكين عند جسر لندن. وقتلت الشرطة الرجل الذي كان يرتدي سترة ناسفة زائفة.

وأشارت شرطة لندن إلى أنها تتعامل مع الحادثة أنها «مرتبطة بالإرهاب» كـ«إجراء احترازي»، فيما أكدت أنها أصابت رجلاً بإطلاق النار عليه في إطار الحادثة.

وأفادت شرطة لندن بأنها تلقّت بلاغاً بشأن وقوع عملية طعن في المنطقة قرب جسر لندن، والتي شهدت اعتداء إرهابياً في يونيو 2017 أسفر عن مقتل 8 أشخاص.

من جهته، أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي قطع حملته الانتخابية: «يتم إبلاغي بآخر التطورات المرتبطة بالحادثة في جسر لندن، وأريد أن أشكر الشرطة وجميع أجهزة الطوارئ على استجابتها الفورية».

بدورها، أعربت وزيرة الداخلية بريتي باتيل عن قلقها الشديد حيال التطورات الأخيرة في العاصمة البريطانية.

وتحدثت «بي بي سي» عن وقوع مشاجرة بين مجموعة من الرجال ثم سمع صوت طلقتين ناريتين ورُؤِيَ شخص أجبر على الانبطاح أرضاً.

ووقعت الحادثة في الجانب الشمالي من الجسر، حيث تم إبعاد الناس سريعاً، بحسب صور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد جهاز الإسعاف في لندن أن فرقه وصلت إلى الموقع وأعلنت عن حادثة كبيرة.

وأفادت شاهدة عيان بأنها سارعت مع آخرين كانوا في المكان إلى مطعم على الجسر، حيث نصحها الموظفون بالاحتماء. وتم إخلاء محطة جسر لندن، جنوبي الجسر، بحسب ما أفادت شرطة المواصلات البريطانية، بينما أقيم حاجز حول سوق بورو.

وأظهر تسجيل على تويتر تم تصويره من حافلة ما يبدو أنهما شرطيان مسلّحان يوجهان مسدسيهما باتجاه رجل على الأرض.

وأظهرت صور أخرى نشرها مستخدم آخر على الموقع المشهد ذاته.

وأعرب زعيم حزب العمال جيريمي كوربين عن قلقه، وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي: «تلقينا تقارير مروعة من جسر لندن، تعاطفي مع هؤلاء الذين تعرّضوا للحادث وشكراً للشرطة وخدمات الطوارئ التي استجابت له».

وقالت شرطة لندن في بيان إن حادث جسر لندن الذي وقع عمل إرهابي وإن المشتبه به تم قتله بالرصاص في الحادث الذي أسفر كذلك عن سقوط عدد من المصابين وكانت بحوزته عبوة ناسفة وهمية.