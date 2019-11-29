ترامب في زيارة مفاجئة لأفغانستان

المصدر: كابول - وكالات

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بزيارة مفاجئة إلى أفغانستان لتفقد الجنود الأمريكيين بمناسبة عيد الشكر، حيث أجرى لقاء مع رئيسها، أشرف غني، وأكد أن الولايات المتحدة تخفض تدريجياً عدد قواتها في البلاد.

ووصل الرئيس الأمريكي إلى أفغانستان وهي أول زيارة له إلى هناك منذ توليه الرئاسة.

وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية في قاعدة باغرام الجوية بعد رحلة خلال الليل من واشنطن رافق ترامب خلالها روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، ومجموعة صغيرة من المستشارين وضباط الحرس الرئاسي ومجموعة من المراسلين الممثلين للمؤسسات الإعلامية.

والتقى ترامب بالرئيس الأفغاني أشرف غني وألقى كلمة أمام القوات الأمريكية. وقال ترامب إن حركة طالبان الأفغانية ترغب في إبرام اتفاق وعبر عن اعتقاده بأنها تريد وقف إطلاق النار. وأعلن ترامب استئناف مباحثات السلام مع حركة طالبان.