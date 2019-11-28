الصين تزيح أمريكا عن صدارة الشبكات الدبلوماسية العالمية

المصدر: دبي - سيد صالح

تربعت الصين على عرش الدبلوماسية العالمية، إذ باتت تمتلك شبكة العلاقات الدبلوماسية الكبرى على مستوى العالم، وفقاً لمؤشر «الدبلوماسية العالمية» لعام 2018، الصادر أمس عن «معهد لوي» الأسترالي للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وأفاد المعهد، في التقرير المرفق بالمؤشر، أن الصين تصدرت المؤشر لأول مرة منذ إنشائه، بعد أن أزاحت الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تتصدر المؤشر في نسخته الصادرة في 2018. وأوضح التقرير أن هذا الإنجاز يعكس الطموح الدولي المتزايد لدى بكين.

وتعتمد فكرة المؤشر على تصنيف حجم شبكة العلاقات الدبلوماسية لدى دول العالم المختلفة، استناداً إلى عدد السفارات والقنصليات التي تمتلكها كل دولة لدى دول العالم الأخرى.

وأظهرت نتائج المؤشر لعام 2019 أن الصين بات لديها 276 بعثة دبلوماسية حول العالم، بفارق ضئيل عن الولايات المتحدة التي تمتلك 273 بعثة. ومن المفارقات أن البلدين لديهما العدد نفسه من السفارات، إلا أن تفوّق الصين في عدد القنصليات تكفّل بتفوقها في العدد الإجمالي. وقال بوني بيلي، كبير الباحثين لدى «معهد لوي»، تعليقاً على النتائج الصادرة أمس: «إنه صعود إلى القمة حققته الصين على نحو سريع».