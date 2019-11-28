عاصفتان قويتان تجتاحان الغرب الأمريكي

المصدر: كاليفورنيا - رويترز

تجتاح عاصفتان شتويتان قويتان ثلثي غرب الولايات المتحدة قد تؤديان إلى تعطيل خطط السفر لملايين الأمريكيين على الطرق السريعة وعبر رحلات الطيران لقضاء عطلة عيد الشكر.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن‭ ‬العاصفة الأولى تتحرك عبر أعلى منطقة الغرب الأوسط، حيث من المتوقع أن تجتاح أنحاء من أيوا ويسكونسن ومينيسوتا، مصحوبة بثلوج يصل ارتفاعها إلى 30 سنتيمتراً ورياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومتراً في الساعة، ما يجعل السفر صعباً إن لم يكن مستحيلاً.

كما حذّرت الهيئة من‭ ‬احتمال هبوب رياح تصل سرعتها إلى 95 كيلومتراً في الساعة وعواصف ممطرة عبر مساحة واسعة من وسط الولايات المتحدة من غرب تكساس مروراً بميزوري ووصولاً إلى أوهايو، فيما يستعد الملايين للسفر على الطرق وبالطائرات لقضاء العطلة.

وتسببت العاصفة بالفعل في إغلاق طرق سريعة في أنحاء المنطقة وإلغاء أو تأجيل مئات رحلات الطيران من وإلى دنفر. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن العاصفة الثانية تشتد كثافتها بسرعة وتتجه نحو أوريجون وشمال كاليفورنيا، حيث من المتوقع أن تصاحبها رياح مدمرة وأمواج مرتفعة وثلوج كثيفة على الجبال يصل ارتفاعها إلى 120 سنتيمتراً.

وأضافت أنه من المتوقع أن تكون العاصفة مصحوبة أيضاً بأمطار غزيرة، ما ينذر بحدوث فيضانات في أنحاء من جنوب كاليفورنيا من سان دياجو إلى لوس أنجليس.