لقاء أول متوقع بين بوتين وزيلينكسي في باريس

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

أعلن الكرملين، أمس، أنّه من المتوقع أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمرة الأولى خلال قمة تعقد في باريس في 9 ديسمبر بوساطة فرنسية وألمانية.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن المستشار في الكرملين يوري أوشاكوف «أعتقد أننا نتجه إلى لقاء ثنائي. سيكونان في نفس الغرفة، وبطبيعة الحال، سيتحادثان». وأوضح أنّ برنامج اللقاء قيد التحضير.

وسيكون ذلك أول لقاء بين الرجلين في وقت تتسم العلاقات بين البلدين بالعدائية منذ وصول قادة موالين للغرب عام 2014 إلى السلطة في كييف ثم ضم روسيا لشبه جزيرة القرم واندلاع حرب مع الانفصاليين المقربين من موسكو في شرق أوكرانيا.

كما أنّها ستكون القمة الأولى منذ 2016 وفقاً «لصيغة النورماندي» الهادفة إلى دفع مسار السلام في شرق أوكرانيا، حيث حصدت الحرب أرواح 13 ألف شخص. وقال زيلينسكي خلال زيارة إلى ليتوانيا أمس، إنّه لا يتوقع تحقيق «انتصارات كبرى أو انتهاء الحرب بدءاً من الغد». وفي حين لم يؤكد اللقاء الثنائي مع بوتين، غير أنّه أشار إلى أنّه جاهز للاجتماع مع «كل مسؤول حاضر في باريس إذا كان ذلك ضرورياً».