«العمّال» يتهم جونسون بعزمه «بيع» النظام الصحي لأمريكا

المصدر: لندن - أ.ف.ب

اتهمت المعارضة العمالية، الأربعاء، المحافظين بإجراء «مفاوضات سرية» مع الولايات المتحدة لـ«بيع» النظام الصحي البريطاني المجاني لشركات أمريكية، في إطار اتفاق تجاري مستقبلي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية المبكرة، عرض زعيم حزب العمّال جيريمي كوربن أمام الصحافة 450 صفحة من مستندات تتضمن، وفق قوله، ست جلسات مفاوضات منذ 2017، في واشنطن ولندن، بين ممثلين بريطانيين وأمريكيين بشأن علاقتهما التجارية بعد بريكست.

وأشار إلى أن «هذه الوثائق تؤكد أن الولايات المتحدة تطلب أن تكون خدمة الصحة الوطنية على طاولة المفاوضات التجارية». وأضاف: «لدينا الآن أدلة على أنه مع (رئيس الوزراء) بوريس جونسون، خدمة الصحة على الطاولة وستكون للبيع».

وتابع: «هذه مسألة مفاوضات سرية بشأن اتفاق مع (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب بعد بريكست، اتفاق سيحدّد مصير بلادنا».