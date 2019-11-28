ضبط أول «غواصة كوكايين» في أوروبا

المصدر: مدريد - رويترز

قالت السلطات الإسبانية، الأربعاء، إن ضبط غواصة تنقل ثلاثة آلاف كيلوغرامات من الكوكايين قبالة سواحل البلاد يمثل نقطة تحول «تاريخية» في مكافحة تهريب المخدرات.

ووصفتها الشرطة بأنها أول غواصة لتهريب المخدرات يتم اعتراضها في أوروبا، مضيفة في بيان أنه تم ضبطها في المياه قبالة منطقة جليقية بشمال غرب البلاد يوم السبت وبها 152 عبوة مغلفة بعناية من الكوكايين.

وقال خافيير لوسادا رئيس وفد الحكومة المركزية في جليقية للصحفيين، الأربعاء، إن‭ ‬القيمة السوقية لكمية المخدرات المضبوطة تقدر بنحو 100 مليون يورو (110.22 ملايين دولار).

وأضاف «هذه عملية تاريخية، ستمثل نقطة تحول لقوات الأمن لأنها ستضطر الآن للتعامل مع هذا الاحتمال الجديد».

وقال مسؤولون إسبان إنهم تلقوا معلومات في بادئ الأمر عن الغواصة من مجموعة عمل مشتركة بين أكثر من حكومة تعمل على مكافحة تهريب المخدرات، ما أدى لانطلاق عملية التعقب التي أدت لضبط الغواصة مساء السبت. وقالت الشرطة إن العملية اعتمدت أيضاً على مساعدة قوات شرطة من البرازيل والبرتغال والولايات المتحدة.