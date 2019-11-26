الهند.. تعويضات للسكان في حال عدم توفير المياه والهواء النظيفين

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت المحكمة العليا الهندية بأنه على الولايات دفع تعويضات لمواطنيها في حال أخفقت في توفير مياه وهواء نظيفين، منتقده السلطات لعدم اتخاذها إجراءات للتغلب على مستويات التلوث المرتفعة.

وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من قاضيين هما ارون ميشرا وديباك جوبتا إن العالم " يضحك على الهند" بسبب مشاكلها المتعلقة بالتلوث الهوائي، حيث إن الدخان السام يغلف الولايات الواقعة بشمال البلاد.

وقال القاضيان، اللذان رصدا أيضا أن عينات المياه من العاصمة الهندية أخفقت في اختبارات الجودة، خلال جلسة استماع أمس الاثنين، إن المواطنين لهم الحق الدستوري للعيش في بيئة نظيفة وخالية من التلوث.

وأضاف القاضيان " تم تعريض حياة وصحة المواطن للخطر. في مثل هذا السيناريو، لماذا لا يُطلب من الولايات دفع تعويض لمثل هؤلاء المواطنين الذين يتضررون من الترتيبات غير الكافية للتأكد من جودة الهواء".

وطالب القضاة حكومات الولايات بتقديم تفسير لسبب عدم محاسبتها لإخفاقها في " أداء مهامها الأساسية" و " عدم تطبيق المحاسبة بالنسبة لمثل هذا التقصير".

وأشارت المحكمة إلى أنها تحمل حكومات الولايات والحكومة الاتحادية مسؤولية الاخفاق في السيطرة على عمليات حرق بقايا المحاصيل في دلهي والولايات المجاورة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ويشار إلى أن حرق المحاصيل بجانب عوامل مناخية مثل بطء سرعة الرياح، وارتفاع نسب الانبعاثات من حركة المرور والصناعة وحرق القمامة، أدى لارتفاع مستوى التلوث الهوائي في العاصمة الهندية خلال شهري اكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري.