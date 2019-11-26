تركيا تعرّض نفسها لعقوبات أمريكية باختبار «إس 400»

المصدر: أنقرة - أ.ف.ب

بدأت تركيا، أمس، اختبار منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400»، وفق وسائل إعلام محلية، رغم تحذيرات متكررة من الولايات المتحدة من أن ذلك قد يؤدي إلى عقوبات.

وحلقت طائرات، بينها مقاتلات إف-16، فوق قاعدة مرتد الجوية بمحافظة أنقرة لاختبار المنظومة التي تم شراؤها مؤخراً وتدريب مشغلين أتراك، وفق وكالة الأنباء ديميرورين.

وقوبل شراء تركيا منظومة إس-400 في يوليو باستياء لدى حلفائها في حلف شمال الأطلسي.

وتقول الولايات المتحدة، إنها تخشى خرق معلومات تكنولوجية حساسة في حال استخدام المنظومة مع معدات غربية مثل مقاتلة إف-35 الجديدة. وطلبت تركيا مئة طائرة طراز «إف-35» واستثمرت صناعاتها الدفاعية مبالغ طائلة في مشروع تطويرها، حتى استبعادها من البرنامج بسبب شراء إس-400.

وحتى الآن امتنعت الولايات المتحدة على ما يبدو عن فرض عقوبات على تركيا بسبب شراء المنظومة. وقال مسؤولون إنها يمكن أن تتجنب العقوبات في حال عدم استخدام المنظومة، رغم رفض تركيا هذا الاحتمال.

وتم إيصال المنظومة الروسية إلى قاعدة جوية في أنقرة هذا الصيف.